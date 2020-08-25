Bir Düş Gördüm, Finlandiya'dan iki ödülle döndü

Yapımcılığını Filimetre Medya ile TRT'nin üstlendiği filmin uluslarararası prömiyeri, 5. Scandinavian Uluslarası Film Festivali'nde yapıldı.

Festivalde en iyi görüntü yönemeni ve en iyi kostüm tasarımı ödülleri, uluslararası ismi In My Dreams olan Bir Düş Gördüm'e verdildi.

Filmin görüntü yönetmeni Durmuş Sorkut. Kostüm tasarımcısı ise Ebru Tunçokal.