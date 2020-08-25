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Haber Giriş: 25.08.2020 - 11:31 | Son Güncelleme:

Bir Düş Gördüm, Finlandiya'dan iki ödülle döndü

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Bir Düş Gördüm, Finlandiya'dan iki ödülle döndü
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 Yönetmen Murat Çeri'nin ilk uzun metrajlı filmi Bir Düş Gördüm, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'den iki ödülle döndü.

Yapımcılığını Filimetre Medya ile TRT'nin üstlendiği filmin uluslarararası prömiyeri, 5. Scandinavian Uluslarası Film Festivali'nde yapıldı.

Festivalde en iyi görüntü yönemeni ve en iyi kostüm tasarımı ödülleri, uluslararası ismi In My Dreams olan Bir Düş Gördüm'e verdildi.

Filmin görüntü yönetmeni Durmuş Sorkut. Kostüm tasarımcısı ise Ebru Tunçokal.

 

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