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Haber Giriş: 20.10.2020 - 14:36 | Son Güncelleme:

Bir Düş Gördüm dünya festivallerinde

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Bir Düş Gördüm dünya festivallerinde
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Yönetmen Murat Çeri'nin ilk sinema filmi Bir Düş Gördüm- In My Dream dünyanın prestijli festivallerine seçildi.

Yapım 22 Ekim'de Brezilya'da başlayacak olan Sao Paolo Uluslararası Film Festivali'nden sonra Amerika, İran ve Bangladeş'te düzenlenen festivallerde yarışacak.

Filmde Harun Reha Pakoğlu, Nevzat Yılmaz, Recep Çavdar, İsmail Hakkı, Ferda Işıl, Fatih Dokgöz, Emin Yalçın, Mustafa Halazaroğlu ve İsmail Kavrakoğlu rol alıyor.

Yapım, bir trafik kazasında babasını kaybeden ve annesi komada olan 8 yaşındaki Tarık'ın hafızasını kaybettikten sonra köyde yaşayan dedesi ile ninesinin yanına gönderilmesini konu alıyor.

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