Bir deli izdiham

Beşikçioğlu’nun tek kişilik performansını izlemek isteyenler, saatler öncesinden kapıda kuyruklar oluşturdu. Erdal Beşikçioğlu, 12 yılda 1654’üncü kez sahnelediği oyuna yönelik ilgi için şöyle dedi:



“Bir oyuna bu kadar zaman gösterilen ilgi her tiyatrocuyu mutlu eder. Bana da büyük keyif veriyor seyirciyle böyle buluşmak. Her seyircinin oyunu sevme gerekçesi farklı. Kimi oyunda kendi delilikleriyle yüzleşiyor ve o yüzden seviyor, kimi karakterin statükoya karşı duruşunu beğeniyor.”

