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Haber Giriş: 10.02.2020 - 09:58,Son Güncelleme:/

Bir deli izdiham

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Bir deli izdiham

Erdal Beşikçioğlu, “Bir Delinin Hatıra Defteri” adlı oyununu önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahneledi.

Beşikçioğlu’nun tek kişilik performansını izlemek isteyenler, saatler öncesinden kapıda kuyruklar oluşturdu. Erdal Beşikçioğlu, 12 yılda 1654’üncü kez sahnelediği oyuna yönelik ilgi için şöyle dedi:

“Bir oyuna bu kadar zaman gösterilen ilgi her tiyatrocuyu mutlu eder. Bana da büyük keyif veriyor seyirciyle böyle buluşmak. Her seyircinin oyunu sevme gerekçesi farklı. Kimi oyunda kendi delilikleriyle yüzleşiyor ve o yüzden seviyor, kimi karakterin statükoya karşı duruşunu beğeniyor.”

Bir deli izdiham

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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