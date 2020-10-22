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Haber Giriş: 22.10.2020 - 16:54 | Son Güncelleme:

İlelebet... Bir Atatürk Hikayesi seyirciyle buluşuyor

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İlelebet... Bir Atatürk Hikayesi seyirciyle buluşuyor
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Geçtiğimiz yıl Almanya ve Kanada'da sahnelenen İlebebet... Bir Atatürk Hikayesi adlı tiyatro oyunu bu kez İstanbul'da seyirciyle buluşacak.

Hilmi Zafer Şahin'in yazdığı Arda Aydın'ın yönetip rol aldığı oyun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda saat 20:30'da Beşiktaş Belediyesi'nin davetlisi olarak Akatlar Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Biraderler Yapım'ın prodüksiyonunu üstlendiği oyunun kostüm tasarımı Arzu Kaprol'a ait. Sahne tasarımında Serna Arıcılar'ın, ışık tasarımında Murat Selçuk'un imzası var. Oyunun müzikleri ise Orçun Tekelioğlu'na ait.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bilinmeyen yönlerini sahneye taşıyan İlelebet...Bir Atatürk Hikayesi'nde 1924 ile 1933 yılları arasında yapılan devrimler, değişim ve dönüşümlerin yaşandığı dokuz yıllık dönem ele alınıyor.

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