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Haber Giriş: 30.10.2020 - 16:30 | Son Güncelleme:

Bir annenin dünyayı sarsan hikayesi

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Bir annenin dünyayı sarsan hikayesi
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 Denise Fergus’un 2 yaşındaki oğlunun kaçırılmasıyla başlayan, adalet mücadelesini aktardığı “James Bulger’in Ölümü” adlı kitabı, The Roman Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Gücü ve oğluna olan sonsuz sevgisi ile adalet sisteminin mağdurlara olan bakış açısını değiştirmeye yönelik önemli bir hareket başlatan Denise Fergus, gerçek yaşam öyküsü bir annenin dramını gözler önüne seriyor.

James Bulger’in Ölümü”nde bir annenin, oğlunun kaçırılmasının ardından başlattığı zorlu hukuk mücadelesi anlatılıyor. Kitap, genç kadının 12 Şubat 1993'te The Strand Alışveriş Merkezi’nde cüzdanından para çıkardığı sırada tamamen değişen ve adalet arayan hayatını işliyor. Kitabı Berke Kılıç dilimize çevirdi.

James Bulger’in Ölümü, Denise Fergus’a İngiliz Vatandaşlık Ödülü’nü kazandırdı.

Denise Fergus Hakkında: 1993 yılında iki çocuk tarafından vahşice öldürülen James Bulger'in annesi olan Denise Fergus, 2010 yılında suç, nefret ve zorbalık kurbanı olan insanları desteklediği James Bulger Memorial Trust hareketini başlattı. Mağdur ailelere yardım etmek için verdiği çabalarından dolayı 2017 yılında İngiliz Vatandaş Ödülü’nü aldı.

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