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Haber Giriş: 10.02.2020 - 09:58,Son Güncelleme:/

Bilginer’den şarkı sürprizi

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Bilginer’den şarkı sürprizi

Yönetmen Ezel Akay’ın yeni filmi “9 Kere Leyla”nın ilk teaser’ı yayınlandı.

Filmin başrol oyuncusu Haluk Bilginer, teaser’da yer alan şarkıya sesiyle hayat verdi. “Erkeklerin erkeklere eleştirisi” niteliğindeki eğlenceli şarkının bestesi Ender Akay’a, sözleri ise Ezel Akay ile Uğur Saatçi’ye ait. Oyuncu kadrosunda Demet Akbağ, Elçin Sangu, Fırat Tanış ve Alican Yücesoy’un da yer aldığı “9 Kere Leyla”, mart ayında vizyona girecek.

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