Bilginer’den şarkı sürprizi

Filmin başrol oyuncusu Haluk Bilginer, teaser’da yer alan şarkıya sesiyle hayat verdi. “Erkeklerin erkeklere eleştirisi” niteliğindeki eğlenceli şarkının bestesi Ender Akay’a, sözleri ise Ezel Akay ile Uğur Saatçi’ye ait. Oyuncu kadrosunda Demet Akbağ, Elçin Sangu, Fırat Tanış ve Alican Yücesoy’un da yer aldığı “9 Kere Leyla”, mart ayında vizyona girecek.