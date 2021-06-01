MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriBileklikler Deniz için...
GeriKeyif Bileklikler Deniz için...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Keyif
Haber Giriş: 01.06.2021 - 07:46 | Son Güncelleme:

Bileklikler Deniz için...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bileklikler Deniz için...

Deniz Çakır, SMA hastası küçük Deniz için düzenlenen yardım kampanyasına katıldı.

Sosyal medyada Selen Öztürk ile canlı yayın gerçekleştiren Çakır, özel tasarım çiçekli tacını satışa sundu.

Taç, bebek yararına Deniz Çakır’ın Almanya’daki hayranı Sibel Bakır tarafından 18 bin TL’ye alındı.

SMA hastası çocukların sesi olabilmek için herkesin bir şeyler yapabileceğini de söyleyen oyuncu, adaşı Deniz için kendi yaptığı 200’den fazla bilekliği de satılması için aileye bağışladı.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi