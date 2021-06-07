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Haber Giriş: 07.06.2021 - 17:38 | Son Güncelleme:

BİFO, 13 Haziran'da çevrim içi konser verecek

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BİFO, 13 Haziran'da çevrim içi konser verecek

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), Cem Mansur yönetiminde 13 Haziran'da sahne alacak.

Neo-klasik müzik hareketinin önemli isimlerinin eserlerinin yorumlanacağı çevrim içi konser, 13 Haziran'da 11.30'da borusansanat.tv’de gerçekleşecek.

Ücretsiz gerçekleşecek konserde, György Ligeti'nin "Regi magyar tarsas tancok" (Eski Macar Balo Dansları), Ottorino Respighi'nin "Gli Uccelli" ve Igor Stravinsky'nin "Pulcinella Süiti" adlı eserleri seslendirilecek.

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