BİFO, 13 Haziran'da çevrim içi konser verecek

Neo-klasik müzik hareketinin önemli isimlerinin eserlerinin yorumlanacağı çevrim içi konser, 13 Haziran'da 11.30'da borusansanat.tv’de gerçekleşecek.



Ücretsiz gerçekleşecek konserde, György Ligeti'nin "Regi magyar tarsas tancok" (Eski Macar Balo Dansları), Ottorino Respighi'nin "Gli Uccelli" ve Igor Stravinsky'nin "Pulcinella Süiti" adlı eserleri seslendirilecek.

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