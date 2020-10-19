Beyrut'ta Türk rüzgarı
Fashion TV sponsorluğunda Beyrut'ta düzenlenen World Next Top Model'e Türk tasarımcı Pınar Bent ve ülkemizi temsil eden genç model Merve Kuruncu damga vurdu
Merve Kuruncu 3'üncü oldu
Yarışmada koleksiyonları podyuma çıkan tasarımcılar arasında Türk tasarımcı Pınar Bent' in koleksiyonu büyük beğeni topladı. Bu yıl Fashion TV Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat'ın düzenlediği Miss and Mr Fashion TV yarışmasında 5. olan ve Beyrut'taki yarışmaya gitmeye hak kazanan Merve Kuruncu da 40 ülke güzeli arasında 3.olma başarısını gösterdi.
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