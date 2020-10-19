Beyrut'ta Türk rüzgarı

Merve Kuruncu 3'üncü oldu

Yarışmada koleksiyonları podyuma çıkan tasarımcılar arasında Türk tasarımcı Pınar Bent' in koleksiyonu büyük beğeni topladı. Bu yıl Fashion TV Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat'ın düzenlediği Miss and Mr Fashion TV yarışmasında 5. olan ve Beyrut'taki yarışmaya gitmeye hak kazanan Merve Kuruncu da 40 ülke güzeli arasında 3.olma başarısını gösterdi.