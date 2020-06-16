Beyonce'nin 8 yaşındaki kızı Blue Ivy BET Ödülleri'ne aday

BET (Black Entertainment Television) Ödülleri, her yıl, Afrikalı-Amerikalıların ve diğer azınlıkların müzik, oyunculuk, spor ve diğer eğlence alanlarındaki başarılarını kutlamak amacıyla düzenleniyor. Bu yıl, Beyonce’nin sekiz yaşındaki kızı Blue Ivy, ilk BET Ödülleri adaylığını kazandı.

38 yaşındaki dünya starı Beyonce’nin kızı, birlikte yaptıkları Brown Skin Girl şarkısıyla ödül için aday gösterildi.

Şarkı, 2019’da The Lion King (Aslan Kral) film müziği olarak bestelenmiş, şarkıyı Beyonce ve Blue Ivy WizKid ve SAINt JHN adlı şarkıcılarla birlikte seslendirmişti.