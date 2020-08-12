Beyniniz hakkında neler biliyorsunuz?

İnsan bilincinin gizemlerine ışık tutan kitap, Balkuv’un tüm bilgi birikimi, çalışmaları ve deneyimlerini anekdotlar şeklinde yazdığı eğlenceli uslubuyla da dikkat çekiyor. Balkuv’un “Türkiye’deki ilk popüler nörobilim kitabı” diyerek tanımladığı kitap, 12 bölümden oluşuyor ve 232 sayfa.



Balkuv kitabında "Özgür irade bir hayal midir? Hiçbir psikiyatrik bozukluğu olmaksınız vahşi cinayetler işleyen insanlar neden böyle davranırlar? Duygularımızın, yeni ortaya çıkan şaşırtıcı görevleri nelerdir? İnsanlık tarihinin, yaklaşık 100 yılda tamamlanan en önemli çalışması nedir?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.

Uzm. Dr. Ece Balkuv kimdir?

1984 tarihinde İstanbul Kadıköy’de doğdu. Orta ve lise öğrenimini Sainte Pulchérie Fransız Lisesi’nde tamamladı. 2000’de Los Angeles UCLA Üniversitesi’nde İngilizce eğitimi aldı ve aynı yıl Fransızca Felsefe Olimpiyatları’nda ikincilik ödülü kazandı.

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenim gördü. Pratisyen tabip ünvanıyla mecburi hizmetini Van’da tamamladı. Ardından Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde nöroloji asistan doktoru olarak göreve başladı. Uzman doktor devlet hizmet yükümlülüğü kapsamında Ağrı Devlet Hastanesi’nde bir müddet görev yaptıktan sonra hâlen görev yaptığı Üsküdar Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği’nde çalışmaya başladı.

2013’te Ulusal Nöroloji Board Sınavı’nı başarıyla geçti. 2017’de Venedik’te düzenlenen Avrupa Nöroşirurji Birliği Kongresi’ne konuşmacı olarak katıldı. 2019’da İtalya Lanciano ve Fransa Paris’te Alzheimer Hastaları ile çalıştı. (Broca Geriyatri Hastanesi ve Résidence les Glycines Huzurevi) Çok sayıda ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış makaleleri ve kongrelerde sunulmuş bilimsel çalışması mevcut. İngilizce, Fransızca ve İtalyanca konuşabilmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir.