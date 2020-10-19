Beyazperde canlanıyor

BKM, pandemi nedeniyle oldukça durgun bir sezon geçiren sinema sektörünü iki yeni filmle hareketlendirecek. Ferzan Özpetek imzalı “Şans Tanrıçası” ve Cem Gelinoğlu’nun kaleme aldığı “Aykut Enişte 2” kış aylarında sinemaseverlerle buluşacak. 2019 yılında İtalya’da gösterime giren ve ülkedeki köklü ödülleri toplayan “Şans Tanrıçası” (La Dea Fortuna) filminin Türkiye vizyonu pandemiden dolayı ertelenmişti. BKM, dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek’in gerçek bir hayat hikayesinden esinlenerek yazdığı filmi, 4 Aralık’ta gösterime sokma kararı aldı.

KAHKAHA ÖZLEMİ BİTİYOR

Çekimleri bu yaz pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen, Cem Gelinoğlu’nun Giray Altınok ve Muammer Tali’yle birlikte kaleme aldığı kahkaha dolu “Aykut Enişte 2” ise 8 Ocak 2021’de vizyona girecek. Onur Bilgetay’ın yönetmenliğinde çekilen filmin kadrosunda Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Hakan Yılmaz, Müfit Kayacan, Lale Başar, Selen Domaç ve Mekin Sezer yer alıyor.





