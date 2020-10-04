MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriBeyaz renk âşığıyım
GeriKeyif Beyaz renk âşığıyım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 04.10.2020 - 14:26 | Son Güncelleme:

Beyaz renk âşığıyım

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Beyaz renk âşığıyım
Abone Olgoogle-news

Oyuncu Pelin Karahan, Filli Boya’nın yeni renk kartelasını önceki gün Swissotel’de gerçekleşen lansmanla tanıttı.

Yakın zamanda yeni bir eve taşındıklarını ve her yeri beyaza boyadığını ifade eden Karahan, “Üzerimden de anlaşıldığı gibi beyaz renk âşığıyım. Ferah, iç açıcı renkleri hayatımda tutuyorum. Malum iç karartan bir süreçten geçtik. Eskişehir’de üniversiteyi kazandığımda ilk tuttuğum evi de annemle beraber boyamıştık. Hatırladığımda gururlanırım” dedi. Ünlü oyuncu ayrıca anaokuluna giden oğlu Ali Demir’in evde eğitim gördüğünü söyledi.

False
Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle