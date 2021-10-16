Berna Berkman Audrey Hepburn’ü canlandırdı

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Berkman, L’OFFICIEL dergisi için İtalya’nın Milano ve Como şehirlerinin farklı lokasyonlarda objektif karşısına geçti.

Senaryo gereği, Como Gölü’ne giren model, soğuk hava şartlarına rağmen cesaretiyle takdir topladı. Berkman, bir başka senaryo gereği ise Hollywood yıldızı, moda ikonu Audrey Hepburn’ü canlandırdı. Duomo Di Milano Meydanı’nda yapılan çekimlerde başarılı model Hepburn’e benzerliğiyle de herkesi kendine hayran bıraktı.



İtalya’da çekilen bu fotoğraf kısa sürede dikkatleri üzerine topladı ve L’OFFICIEL Rusya dergisinin 13 Ekim tarihli digital basımında kapak fotoğrafı seçildi.