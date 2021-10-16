Berna Berkman Audrey Hepburn’ü canlandırdı

Berkman, L’OFFICIEL dergisi için İtalya’nın Milano ve Como şehirlerinin farklı lokasyonlarda objektif karşısına geçti.
Senaryo gereği, Como Gölü’ne giren model, soğuk hava şartlarına rağmen cesaretiyle takdir topladı. Berkman, bir başka senaryo gereği ise Hollywood yıldızı, moda ikonu Audrey Hepburn’ü canlandırdı. Duomo Di Milano Meydanı’nda yapılan çekimlerde başarılı model Hepburn’e benzerliğiyle de herkesi kendine hayran bıraktı.
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