Berlinale yeniliklerle başlıyor

20 Şubat ile 1 Mart tarihleri arasında yapılacak festivalde ilk kez yarışma dışı film kabul edilmedi. Festivalde Altın Ayı programına alınan 18 film tümü büyük ödül 'Altın Ayı' için yarışacak.



Daha önce bir başkan ile yönetilen festival, bu yıldan itibaren çift başlı oldu. Festivale başkanlığı İtalyan Carlo Chatrian ve Hollandalı Mariette Rissenbeek yapacak. Festivalde bir yenilik de filmlere sanatsal ve teknik yönde ödül verilecek olması. 70. Berlinale Film Festivali'nde gösterilecek film sayısı da düşürüldü. Geçmiş yıllarda 600'ü aşkın film gösterilirken, bu yıl film sayısı 340 ile sınırlı tutuldu. Dünyanın en çok seyirci çeken film festivali olarak bilinen Berlinale'de film sayısının düşmesi nedeniyle seyirci sayısının da azalaması bekleniyor. Festivalde bir eğişiklik de tanıtım posterlerinde yapıldı. Berlin'in simgesi olan 'Ayı' figürü şimdiye kadar afiş ve posterlerde kullanılırken bu yıl bastırılan posterlerde ve afişlerde ayı figürü yer almadı.



Festival 20 Şubat'ta Yönetmen Philippe Falardeau'nun 'My Salinger Year' filmiyle kapılarını açacak. Sinemaseverler izleyecekleri filmlerin biletlerini internet üzerinden veya gişelerden gösterimden üç gün önceden alabilecek.



