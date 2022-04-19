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Berlin Kaplanı ne zaman ve nerede çekildi? İşte Berlin Kaplanı filminin konusu ve oyuncu kadrosu

#Berlin Kaplanı#Film
Berlin Kaplanı ne zaman ve nerede çekildi İşte Berlin Kaplanı filminin konusu ve oyuncu kadrosu

Komedi filmlerinden tanınan Ata Demirer'in rol aldığı Berlin Kaplanı, televizyon ekranlarında yayınlanınca vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Pek çok filmsever, filmin nerede ve ne zaman çekildiğini merak ediyor. Peki, Berlin Kaplanı ne zaman ve nerede çekildi?

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Hakan Algün'ün yönettiği ve Ata Demirer, Necati Bilgiç, Tarık Ünlüoğlu, Nihal Yalçın, Özlem Türkad, Cemil Özbayer, Orhan Güner ile Mert Aran'ın oynadığı "Berlin Kaplanı" filmi, komedi sahneleriyle izleyicilerin karşısına 2012'de çıktı. İşte, Berlin Kaplanı filmi hakkında bilgi...

BERLİN KAPLANI NEREDE ÇEKİLDİ?

Yönetmenliğini Hakan Algül'ün yaptığı Berlin Kaplanı filmi Antalya ilimizde gerçekleştirilmiştir. Filmin rafting sahneleri ise Antalya'nın Köprülü Kanyon'unda çekildi.

Filmin konusu ise şöyle;

Ayhan Kaplan, Almanya'nın Berlin kentinde boksörlük ve bodyguard'lık yaparak hayatını sürdüren bir Türk'tür. Fakat Ayhan ve onun boks antrenörü Cemal için artık işler eskiden olduğu gibi tıkırında değildir. 50.000 Euro ödemesi gereken borçları vardır. Onları içine düştükleri dar boğazdan kurtaracak bir mucize gereklidir. Ama her ikisi de hayatlarını kurtaracak bu mucizeyi nereden ve nasıl bulacaklarını bilemezler.Ayhan aşırı stresten panik atak olmuştur ve bunu bir boks maçı sırasında fark eder. Doktor ona hava değişimine çıkmasını önerir. Tam da bu esnada Fethiye'de yaşayan abla ve eniştesi, onun da yarı yarıya ortağı olduğu pansiyon arazisini emlakçi Tayyar'a satmak niyetindedirler. Fakat Tapu müdürlüğü'ne gidene kadar hiç bilinmeyen bu ortaklık işi bozar. Nurettin, Ayhan'ı bulmaya Berlin'e gider.

 

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