Berlin Film Festivali ne zaman? İşte tarih bilgisi

71. Berlin Film Festivali, Kovid-19 salgını sebebiyle 1-5 Mart'ta çevrim içi olarak sektör temsilcilerine, 9-20 Haziran'da da seyircilere yönelik iki bölüm şeklinde düzenlenecek.

15 filmin yarıştığı festivalde "Altın Ayı" ödülüne layık görülecek film, 5 Mart Cuma günü açıklanacak.

71. Berlinale’nin ikinci bölümü ise 9-20 Haziran’da yapılacak. Festivalin bu bölümü seyircilere açık olacak ve "Altın Ayı" ile "Gümüş Ayı" ödüllerinin verileceği tören de bu bölümde yer alacak.

TÜRK FİLMLERİ GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

Festivalin "Avrupa Film Pazarı Türkiye" bölümünde 2020'de çekilen ve bu yıl yapımı devam eden uzun metraj kurmaca ve belgesel filmler ile kısa metraj filmler görücüye çıkacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Boğaziçi Kültür Sanat Vakfının iş birliğiyle organize edilen Avrupa Film Pazarı Türkiye bölümünde "Yabancı Film Yapım Desteği" de uluslararası sinema profesyonellerine tanıtılacak.

Yeni sinema yasası ile yürürlüğe giren ve yabancı film yapımcılarına Türkiye'de harcadıkları tutarın yüzde 30'una kadarının iade edilebilmesine imkan sağlayan destekler ile doğal plato özelliğine sahip Türkiye'nin bu alandaki rekabet gücünün artması ve önemli film çekim merkezlerinden birisi olması da festivalde anlatılacak.

Bu yıl 15 filmin büyük ödül için yarışacağı ana yarışmanın jüri üyeleri arasında, önceki yıllarda Altın Ayı ödülü kazanan yönetmenler Mohammad Rasoulof, Nadav Lapid, Adina Pintilie, Ildiko Enyedi, Gianfranco Rosi ve Jasmila Zbanic bulunuyor.

Yapımcılığını Kanat Doğramacı'nın üstlendiği, yönetmen Ferit Karahan'ın ikinci uzun metraj filmi "Okul Tıraşı" 71. Berlin Film Festivali'nin "Panorama" bölümünde yer alacak.