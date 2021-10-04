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Bergen filmi ne zaman vizyona girecek? İşte son gelişmeler

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Bergen filmi ne zaman vizyona girecek İşte son gelişmeler

Kısa ömrüne 5 longplay, 11 kaset, 129 şarkı ve bir film sığdıran şarkıcı Bergen'in vefatının üzerinden 32 yıl geçti. "Acıların Kadını" olarak anılan müzisyen ve arabesk şarkıcısı Bergen, şimdilerde ise sinema filmi ile gündemde. Peki, Bergen filmi ne zaman vizyona girecek?

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Asıl adı Belgin Sarılmışer olan ünlü şarkıcı, 14 Ağustos 1989'u 15 Ağustos'a bağlayan gece Adana Pozantı'da boşandığı eşi tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Şarkıları hala hayranlarının dilinde olan sanatçının hayatı beyaz perdeye yansıyacak. İşte, Bergen filmi hakkında ayrıntılar...

Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay’ın, yaratıcı yapımcılığını ve yapımcılığını Mine Şengöz’ün yaptığı, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz’un yazdığı filmde Bergen’i Farah Zeynep Abdullah canlandıracak.

Danışman kadrosu; sosyolog Meral Özbek, gazeteci Tuğrul Eryılmaz, psikiyatr Cemal Dindar, edebiyatçı Murat Özyaşar ve edebiyatçı Yavuz Ekinci’den oluşan filmde Bergen sadece kurban değil, müzisyen yönüyle öne çıkan bir kahraman olarak anlatılacak.

Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran’ın başrolleri paylaşacağı filmde, ayrıca Ali Seçkiner Alıcı, Nergis Öztürk, Şebnem Sönmez, Ahmet Kayakesen, Nurcan Eren, Suzan Kardeş ve Arif Pişkin gibi ünlü oyuncular da yer alacak.

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BERGEN FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

“Acıların Kadını” olarak anılan ve önce yüzüne kezzap atılan ve sonrasında öldürülen Bergen’in acı dolu hayatını tüm gerçekliğiyle beyazperdeye aktaracak olan Film, Şubat 2022’de sinemaseverlerle buluşacak.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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