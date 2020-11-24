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Haber Giriş: 24.11.2020 - 17:31 | Son Güncelleme:

Bereketli İmparatorluk: Osmanlı Mutfağı Tarihi

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Bereketli İmparatorluk: Osmanlı Mutfağı Tarihi
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 Osmanlı’nın enfes ve köklü mutfağının bilinmeyenleri bir kitapta okura sunuluyor.

Bereketli İmparatorluk: Osmanlı Mutfağı Tarihi” isimli kitap VakıfBank Kültür Yayınları arasından yayımlandı. Türk mutfağı üzerine önemli çalışmalarıyla bilinen Priscilla Mary Işın’ın bu kitabı, Osmanlı İmparatorluğu’nun tarih boyunca kendini sürekli yenilemeyi başaran yemek kültürünü anlatırken görselleriyle de okura renkli bir dünya sunuyor.

Bereketli İmparatorluk: Osmanlı Mutfağı Tarihi

“Bereketli İmparatorluk: Osmanlı Mutfağı Tarihi” kitabında, 600 yılı aşkın süre boyunca imparatorluğun değişen, gelişen ve zamana meydan okuyan yemek kültürü anlatılıyor. Türk mutfağı araştırmacısı Priscilla Mary Işın’ın kaleme aldığı kitap, Osmanlı mutfağını geniş bir açıdan değerlendiriyor.

Kitapta, Osmanlı mutfağını besleyen kökler, gıda yasaları, lokantalar ve görgü kuralları gibi konular da aktarılırken, yemek kültürü aracılığıyla çok kültürlü Osmanlı İmparatorluğu’ndaki yaşama ışık tutuluyor.

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