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Haber Giriş: 10.12.2020 - 09:27 | Son Güncelleme:

Berdan Mardini: Yokluk nedir bilirim

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Berdan Mardini: Yokluk nedir bilirim
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Ünlü şarkıcı Berdan Mardini önceki gün Etiler’de görüntülendi.

 Mardini, sosyal medyada çocuklarıyla çekildiği yılbaşı fotoğrafının eleştirilmesine yanıt verdi: “Bırakın bu yobazlıkları. Elhamdülillah Müslümanız. Ben çocuklarımı örf ve adetlerimize göre büyütüyorum. Noel baba benim için bir oyuncak. Kim ne düşünüyorsa düşünsün, umurumda değil.” Pandemi nedeniyle işlerinde küçülme yaşadığını söyleyen ünlü şarkıcı, “Zor günler gördüm. Bir odada, 8-9 kardeş kalırdık. Yokluk nedir bilirim. O yüzden her zaman şükrederim” dedi.

Berdan Mardini: Yokluk nedir bilirim

Berdan Mardini’nin Balmain marka spor ayakkabısının fiyatı 6.950 TL.
Berdan Mardini: Yokluk nedir bilirim


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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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