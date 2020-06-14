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Haber Giriş: 14.06.2020 - 12:46,Son Güncelleme:

“Belinden” adlı şarkısına klip çekti

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“Belinden” adlı şarkısına klip çekti
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“Yağmurun kızı” adlı ilk albümüyle müzik dünyasına adım atan İbrahim Bağış, söz ve müziği kendisine ait olan “Belinden” şarkısınaklip çekti.

Kocaeli Kerpe tarihi Ceneviz kayalıklarında çekilen klipte Bağış’a Rusy manken Alexandra Korelskaia ve dans grubu eşlik etti.
Yönetmenliğini Uğur Kovan üstlendiği klip çekimlerinde Ceneviz kayalıklarının güzelliği  Rus manken Alexandra
Korelskaia’yı hayran bıraktı.

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