Behzat Uygur: Babamın isteğini yerine getirdik

Uygur, oğluna babası Nejat Uygur ismini neden verdiklerini de şöyle anlattı: “Oğluma Nejat değil, Süheyl ismini düşünüyorduk. Babam bir röportajında torunlarından birinin adının Nejat olmasını istediğini söylemiş. Biz de isteğini yerine geitrdik. Oğlum babama çok benziyor. Asi ve dağınıklık tarafı babamla aynı.”