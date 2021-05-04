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Haber Giriş: 04.05.2021 - 08:16 | Son Güncelleme:

Begüm Akkaya: Aklımda balina araştırmacısı olmak var

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Begüm Akkaya: Aklımda balina araştırmacısı olmak var

Oyuncu Begüm Akkaya, Mag dergisinin yeni sayısına röportaj verdi.

Akkaya, “Oyuncu olmasaydınız hangi mesleği seçerdiniz?” sorusuna ilginç bir yanıt verdi: “Kendimi hep sahnede, oyun halinde, bir hikâyenin içinde hayal ettim. Çocukluğumdan beri aksini hiç düşünmedim. Aksini düşünmeme ailem de sebep olmadı zaten. Özellikle annem beni her zaman destekledi ve yanımda oldu. O yüzden başka bir alternatif üzerine yoğunlaşmadım. Ama bir gün olur da oyunculuğu bırakmak zorunda kalırsam ya da ara verirsem, uzun süredir aklımda balina araştırmacısı olmak var.”

 

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