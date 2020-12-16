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Haber Giriş: 16.12.2020 - 11:29 | Son Güncelleme:

'Beethoven'ın Doğum Günü Konseri' canlı yayınla TRT 2'de yayınlanacak

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'Beethoven'ın Doğum Günü Konseri' canlı yayınla TRT 2'de yayınlanacak
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Ünlü Alman besteci Beethoven'ın doğumunun 250'nci yıl dönümü için doğduğu şehir Bonn'da düzenlenecek konser, canlı yayınla TRT 2 ekranlarında müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Ünlü Alman besteci ve piyanist Ludwig van Beethoven, doğumunun 250'nci yıl dönümünde doğduğu şehir Bonn'da görkemli bir konserle anılacak.

Doğu Batı Divanı Orkestrası tarafından düzenlenecek "Beethoven'ın Doğum Günü Konseri" yarın Almanya'dan canlı yayınla TRT 2 ekranlarında müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Şef Daniel Barenboim yönetimindeki Doğu Batı Divanı Orkestrası, Alman bestecinin "3. Piyano Konçertosu" ve "5. Senfonisi"ni seslendirecek.

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