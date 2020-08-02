Bayramda şarkı sürprizi

Yaşar, Orhan Ölmez’in “Su Misali” adlı şarkısını yeniden yorumladı ve bayramın ilk günü Instagram hesabından hayranlarının beğenisine sundu. Ünlü şarkıcı, paylaşımın altına “Çok sevdiğim Orhan Ölmez şarkısını içimden geldi, sizler için seslendirdim. Benden sevenlerime bayram hediyesi olsun. Çok yakında birçok şarkıyı YouTube kanalımda sizlerle buluşturacağım. İyi bayramlar” diye yazdı.