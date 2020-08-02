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Haber Giriş: 02.08.2020 - 09:10,Son Güncelleme:

Bayramda şarkı sürprizi

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Bayramda şarkı sürprizi
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Ebru Yaşar, hayranlarının bayramını sürpriz bir şarkıyla kutladı.

Yaşar, Orhan Ölmez’in “Su Misali” adlı şarkısını yeniden yorumladı ve bayramın ilk günü Instagram hesabından hayranlarının beğenisine sundu. Ünlü şarkıcı, paylaşımın altına “Çok sevdiğim Orhan Ölmez şarkısını içimden geldi, sizler için seslendirdim. Benden sevenlerime bayram hediyesi olsun. Çok yakında birçok şarkıyı YouTube kanalımda sizlerle buluşturacağım. İyi bayramlar” diye yazdı.

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