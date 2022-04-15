Bayındır Çiçek Festivali ne zaman?

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Nisan ayının ilerlemesi ile beraber Bayındır Çiçek Festivali'nin kutlanmasına da kısa zaman kaldı. Festival İzmir Bayındır Belediyesi tarafından bu sene 23. kez kutlanacak. Renkli görüntülere sahne olacak festival yine yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görecek.

Covid-19 nedeniyle 2 yıldır düzenlenmeyen festival, 5 - 8 Mayıs 2022 tarihleri arasında düzenlenecek.

BAYINDIR NEREDE?

Bayındır, Türkiye'nin İzmir ilinin bir ilçesidir. İlçenin kuzeyinde Kemalpaşa, batısında Torbalı, güneyinde Tire, doğusunda Ödemiş ilçeleri, kuzeydoğusunda Manisa ili bulunmaktadır.