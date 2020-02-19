"Bayi Toplantısı" filminin galası yapıldı

Kanyon AVM'de gerçekleşen gösterim öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Büyükak, güzel bir süreç yaşadıklarını anlattı.

Büyükak, filmi seyirci önüne çıkarmanın heyecanını yaşadıklarını kaydederek, "Filmimize çok inanıyor ve güveniyoruz. Çok komik ve eğlenceli bir film yaptık. İnşallah seyircimiz de hem bugün hem cuma günü bizimle aynı fikirde olur, filmimizi seyreder, bol bol güler." diye konuştu.



Yönetmen Bedran Güzel, Büyükak ile dördüncü filmlerine imza attıklarını anlatarak, "Bu sefer de yepyeni yol arkadaşlarıyla çok içimize sinen bir film yaptık. Ben hem bütün oyuncu arkadaşlarıma hem de kamera arkasındaki bütün ekibe çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



Oyuncu Büşra Pekin, İbrahim Büyükak'ın çok güzel bir senaryo yazdığını dile getirerek, "Bedran müthiş bir yönetmen. Çok iyi bir film çektik. Müthiş yetenekli oyuncu arkadaşlarımla bu projenin içinde yer aldığım için çok mutluyum. Çok komik, eğlenceli ve güzel bir hikayenin içinde yer aldığım için teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Yapımda "Sadık" karakterini canlandıran Onur Buldu da filmi keyifle çektiklerini söyledi. Buldu, oldukça heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Güzel bir iş yaptığımıza inanıyoruz. Umarım seyircide de bir karşılığı olur. İyice keyfimiz yerine gelir." değerlendirmesinde bulundu.

Bazı sahneler üzerinde çok çalıştıklarını ve duyguyu verebilmek için birkaç defa çektiklerini aktaran oyuncu Doğu Demirkol ise "Güzel bir film oldu demek istiyorum. Bu kadar. Emek var, vallahi emek var. " dedi.



Yapımcılığını Necati Akpınar'ın üstlendiği filmin galasına Emel Müftüoğlu, Demet Akbağ, Ezgi Mola, Gupse Özay, Farah Zeynep Abdullah, Sarp Apak, Fettah Can ve Burcu Kara'nın da aralarında yer aldığı çok sayıda ünlü isim katıldı. Erzurum, Gaziantep ve Konya'dan bir bayi toplantısına katılmak üzere İstanbul'a gelen ve burada istemeden kendilerini komik bir maceranın içinde bulan üç beyaz eşya satıcısının eğlenceli öyküsünü anlatan BKM imzalı yapım, 21 Şubat'ta vizyona girecek.



