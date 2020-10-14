Batik ne demek? Batik boyama nasıl yapılır?

Batik, Endonezya çıkışlı bir kumaş boyama tekniğidir. Cava dili'nde bir kelime olan 'batik' ilk kez 1880'de Britannica Ansiklopedisi'nde kayda geçmiştir.



BATİK BOYAMA NASIL YAPILIR?



İhtiyacınız olanlar ip veya lastik, kumaş boyası, tişört ve deterjan. Püf noktası düz renk ve pamuklu kumaştan parçaları tercih etmek.

Batik boyama tekniği için en uygun kumaşlar desensiz kumaşlardır. Masanın üstüne seçtiğiniz tişörtü serin ve dürüm sarar gibi sarın. Oluşturmak istediğiniz çizgi sayısına göre, tişörtünüzü aralıklı olarak lastikle veya iple bağlayın.



Kumaş boyalarının ambalajındaki boya ve su oranını ayarlayın. Canlı ve parlak renkler elde etmek isterseniz suyu az tutup paketteki boyanın büyük kısmını kullanın. Batırarak boyamak için, kumaşın farklı yerlerini boya kâselerine batırın. Daha sonra kurutma işlemine geçin. Kumaşı naylon bir torbaya koyun ya da streç filmle sarın. 6-8 saat arası bekletin.



Boyanın fazlasını akıtmak için kumaşı musluğun altında soğuk suyla yıka. Daha sonra kumaşı çamaşır makinasında tek başına soğuk suyla yıkayın.