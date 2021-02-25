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Haber Giriş: 25.02.2021 - 16:55 | Son Güncelleme:

Başcumalı'dan Dedemin Gramofonu

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Başcumalı'dan Dedemin Gramofonu
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İlk kitabı Kalpten Hikayeler'in ardından Havuç Kız serisi ile tanınan yazar Merve Başcumalı'nın yeni kitabı Dedemin Gramofonu küçük okurlarla buluşuyor. Büyülü Fener tarafından yayınlanan kitap Derin ve Demir adlı iki kardeşin hikayesi üzerine kurulu.

Başcumalı'nın kaleme aldığı Dedemin Gramofonu, çocuklara yönelik bir kitap. Arkadaşlık, yardımlaşma, saygı, sevgi, güven gibi erdemlerin hoş ve eğlenceli bir şekilde anlatıldığı kitabın kahramanlarından Demir bir kitap kurdu, Derin ise dışa dönük ve meraklı. Bu iki kardeşin hikayesi, bir sıcak yaz günü başlıyor. Kitaplarının arasında bir yolculuğa çıkan iki kardeş birden dede ve babaannelerinin köyünde buluyorlar kendilerini. Mehmet Dede'nin anılarının içinden ise bir gramofon ve plak çıkıyor.

Başcumalıdan Dedemin Gramofonu

İstanbul'da öğretmen bir anne ile turist rehberi bir babanın kızı olarak dünyaya gelen Merve Başcumalı, İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Japonca biliyor. “Kalem ve kâğıt bir de çocuklarla buluşuyorsa işte en güzel mutluluk” diyerek de yazın serüvenini sürdürüyor.

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