Barış Murat Yağcı ”Her Şeye Rağmen” video klibi yayında

Söz ve müziği Murat Güneş imzalı şarkının düzenlemesini Ufuk Kevser üstlendi. Video klibin yönetmen koltuğuna Tolga Doğruer oturdu.

"Her Şeye Rağmen" in sözleri...

Sana mı soracağım ha ne yaşayacağımı

Tenimde neyi nasıl taşıyacağımı

Özgür ruhlar meydan okurlar

Bilirim hep kime kafa tutacağımı

Bitmiyor bitmez mücadele

Bizimki bilerek kadere müdahale

Başka herkesin hayat şarkısı

Bana Can Bonomo sana dale don dale

Bu hayat sana verilen armağan

Çok var yaşayan o paketi açmadan

Demem o ki yani no pain no gain

Kim kazanır tabii korkup kaçmayan

Yavaş yavaş sessizce ince ince

Bulur hak yerini günü gelince

Kiminin yarası kiminin parası

Bitmiyo dahası bi’ düşününce

Her şeye rağmen devrilmediysem

Sebebi içimdeki dev hey gidi hey hey

Kalk sen ayağa haykır dünyaya

Geçmeyen acı var mı hiç son sözüm budur hakim bey

Zafer hep inananlarındır değil mi

Yaşamak dediğin çalışmaya tâbi

Ben sana ırgat sen aristokrat

Yok ya haksız mıyım abi

Filler tepişir ezilir çimenler

Saymayı bilmeyen rekortmenler

Sabah altıda kalkıp işe gidiyor

Gerçek hayattaki o supermanler

Halk adamı olacaksın Hulk

Kırılır bi’ gün her bozulan çark

Tut elinden hayâlinin koş

Run Forrest run açılır fark

Ya yenileceksin ya yeneceksin

Pes etmek hiç yok deneyeceksin

Tek bi’ şartla bak bu hayat yolunda

Kimseye boyun eğmeyeceksin

