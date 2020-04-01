Barış Gelini’nin hikayesi
2008 yılında öldürülen İtalyan sanatçı Pippa Bacca’nın yol hikayesi “Barış Gelini: Pippa Bacca” filminin çekimleri tamamlandı.
Barış Gelini olarak da bilinen İtalyan sanatçı Pippa Bacca, 2008 yılında ülkelere barış ve sevgi mesajı vermek için yola çıkmıştı. Otostopla yolculuk eden Bacca, Türkiye’deki durağında tecavüz edilip öldürülmüştü. Pippa’nın öyküsü İtalyan yönetmen Simone Manetti’nin yorumuyla gerçekleri de kapsayan bir filme dönüştü.
Filmin Türkiye haklarını alan Serpil Altın “Barış Gelini: Pippa Bacca”nın yakında seyirciyle buluşacağını söyledi.
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