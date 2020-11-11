Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor

2004 yılında katıldığı ve birinci olduğu “Akademi Türkiye” yarışmasıyla adını duyuran Barış Akarsu, geçirdiği trafik kazası nedeniyle 2007 yılında yaşamını yitirmişti. Yarışmanın ardından büyük bir hayran kitlesi edinen Akarsu’nun 28 yıllık yaşamının beyazperdeye uyarlanacağı açıklandı. Instagram’daki Barış Akarsu’nun fan sayfasından duyurulan haberin ardından başrol oyuncusunun kim olacağı merak konusu haline geldi. Konuyla ilgili detaylı bilginin yakında filmin yapım şirketi tarafından verilmesi bekleniyor.





