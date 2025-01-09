Barda, Tiyatro Sahnesinde "BİZ SİZE NE YAPTIK?"

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Serhat Yiğit’in yazıp oyunlaştırdığı tiyatro oyunu, “Biz Size Ne Yaptık?” sorusuyla izleyiciyi gerilimli bir ikileme sürüklüyor. Oyun; suç, eşitlik ve adalet üçgeninde izleyiciye ayna tutarken, şiddetin bireysel mi yoksa toplumsal mı olduğunu cesurca irdeliyor.

İzleyiciyi toplumun karanlık yüzüyle yüzleştiren oyunun yönetmen koltuğunda Işıl Kasapoğlu otururken, Nilüfer Alptekin yardımcı yönetmenliği üstleniyor. Oyunun başarılı oyuncu kadrosunda ise Tardu Flordun, Deniz Çakır, Barış Özkan, Galip Erdal, Mehmet Konu, Hivda Zizan Alp, Egehan Kars, Mete Toygar Durak, Meriç Taner Kadıoğlu, Derya Kahya, Seda Soysal ve Toygun Elaldı yer alıyor.

Serdar Akar: "Bu benim için ilk Barda"

Filmin yönetmeni Serdar Akar, “Barda” oyunu hakkında şu açıklamayı yaptı:

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“Tiyatro, doğası ve tarihi gereği sinemadan daha eski bir sanat dalı. Bu yüzden, tiyatro oyunu olarak Barda, benim için ilk Barda ve bana ilk Barda’nın tiyatro olması gerektiğini hissettiriyor. Oyunu merakla bekliyorum. Işıl hocanın yönetmenliğinde, Tardu, Deniz ve diğer arkadaşların oyunculuğuyla, bambaşka bir derinlik kazanacağını düşünüyorum. Barda filmini 2007 yılında çekmiştim. 2025 yılına geldiğimiz bu günlerde, Barda tiyatro oyunu bireysel ve toplumsal şiddetin geldiği nokta açısından yeni bir bakış açısı sunacak ve bugünün dünyasında bizlere bir ayna tutacaktır.”

Yapımcılığını Serdar Akkaya önderliğinde, Vigor Kültür Sanat’ın üstlendiği oyun, 7 Şubat tarihinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde prömiyerini gerçekleştirecek. Oyunun biletleri Biletix, BiletiniAl ve BuBilet’te satışa sunuldu. Oyun, Şubat ayı boyunca İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Bursa’da sahnelenmeye devam edecek.



7 Şubat Lütfi Kırdar Kongre Merkezi, İstanbul

9 Şubat Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi, İstanbul

12 Şubat Eskişehir Vehbi Koç Kültür Merkezi

18 Şubat Ankara MEB Şura Salonu

19 Şubat İstanbul CKM

20 Şubat İstanbul CKM

26 Şubat Bursa Merinos