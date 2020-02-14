Barcelona Gitar Üçlüsü'nden İspanyol rüzgarı

Uluslararası alanda tanınan müzisyenler Manuel Gonzalez, Xavier Coll ve Luis Robisco'dan oluşan ve ilk konserini İstanbul'da veren topluluk, seri kapsamında İzmir ve Ankara'da da müzikseverlerle buluşacak.



Topluluğa sahnede, İspanya'nın en heyecan verici flamenko dansçısı çiftlerinden kabul edilen Carolina Morgado ve Jose Manuel Alvarez eşlik edecek. Barcelona Guitar Trio'nun üyelerinden, ödüllü müzisyen ve araştırmacı Xavier Coll, Türkiye'de sergileyecekleri konser ve dans gösterisi hakkında açıklamalarda bulundu.



"Türkiye kadim bir müzik kültürüne sahip"



Coll, Türkiye'de olmaktan çok büyük onur duyduğunu belirterek, "Türkiye kadim bir müzik kültürüne sahip, bu yüzden burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada İspanyol kültürünü sergilemek de bizim için onur verici." dedi.



15 Şubat'ta İzmir, 16 Şubat'ta Ankara



Konserde, İspanyol bestecilerin eserlerine ve kendi bestelerinden parçalara yer vereceklerini ifade eden Coll, "Gösteriyi Paco de Lucía'ya bir saygı gecesi düşündük. Lucia mükemmel bir gitarist ve flamenko dansçısıydı. Onun ve İspanyol bestecilerin eserlerini çalacağız. Bunun yanında flamenko dansları da olacak." değerlendirmesinde bulundu.



Coll, Türkiye'de çok iyi, sıcakkanlı ve mutlu insanlarla karşılaştığına işaret ederek, şunları kaydetti: "Müzikseverlerin konserlerimizde eğlenmelerini İspanyol kültürüyle tanışmalarını bekliyoruz. Akdeniz kültüründe İspanyol, Türk ve Arapların bazı ortak noktaları var. Bire bir aynı değiller tabii ki ancak birbirlerine bağlantılılar. Flamenko dansımız da öyle. Bence Akdeniz ülkelerinin birbirlerinden etkileşimleri çok fazla. Gelecek aylarda ise Suudi Arabistan, İsveç ve Çin'de konser programlarımız var."



Topluluk, yarın İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, 16 Şubat'ta ise Ankara MEB Şura Salonu'nun performans sergileyecek. Türk müzikseverlerin Manuel de Falla, Federico García Lorca, Chick Corea ve Paco de Lucía gibi bestecilerin eserlerini içeren konserde topluluğa, birçok konserlerinde olduğu gibi perküsyon sanatçısı Paquito Escudero da eşlik edecek.



