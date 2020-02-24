Haber Giriş: 24.02.2020 - 10:21,
Banu Noyan ve reklamcı Ata Çağlayan boşandı
Organizatör Banu Noyan, geçen ağustos ayında nikah masasına oturduğu reklamcı Ata Çağlayan’dan boşandı.
7 ay süren evlilik, çiftin fikir ayrılığı ve yaşam tarzı farklılıkları nedeniyle geçtiğimiz gün Beykoz Adliyesi’nde görülen davayla tek celsede bitti. Amsterdam’da sürpriz bir nikahla evlenen Banu Noyan ve Ata Çağlayan’ın boşanırken, birbirlerinden herhangi bir talebi olmadı.
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