MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriBanu Noyan ve reklamcı Ata Çağlayan boşandı
GeriKeyif Banu Noyan ve reklamcı Ata Çağlayan boşandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 24.02.2020 - 10:21,Son Güncelleme:/

Banu Noyan ve reklamcı Ata Çağlayan boşandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Banu Noyan ve reklamcı Ata Çağlayan boşandı
Abone Olgoogle-news

Organizatör Banu Noyan, geçen ağustos ayında nikah masasına oturduğu reklamcı Ata Çağlayan’dan boşandı.

7 ay süren evlilik, çiftin fikir ayrılığı ve yaşam tarzı farklılıkları nedeniyle geçtiğimiz gün Beykoz Adliyesi’nde görülen davayla tek celsede bitti. Amsterdam’da sürpriz bir nikahla evlenen Banu Noyan ve Ata Çağlayan’ın boşanırken, birbirlerinden herhangi bir talebi olmadı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle