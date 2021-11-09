“Bandırma Füze Kulübü” filminin çekimleri başlıyor

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Yapımcılığını Mustafa Uslu’nun yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak’ın üstlendiği “Bandırma Füze Kulübü”nün basın toplantısı önceki gün yapıldı. Başrollerinde Alina Boz, Deniz Can Aktaş, Erkan Kolçak Köstendil, Atay Yıldız, Aslı Bekiroğlu, Görkem Sevindik, Öykü Gürman, Tolga Canbeyli, Altan Erkekli ve Alican Yücesoy’un paylaştığı film ekibi Beykoz Kundura Fabrikası Demirane Restaurant’ta bir araya geldi. Yapımcı Mustafa Uslu, yönetmen Ömer Faruk Sorak ve tüm başrol oyuncularının katıldığı toplantıda, gerçek hayat hikayelerinden esinlenilerek yazılan filmin çıkış öyküsü anlatıldı, sorulara cevap verildi.

ÇEKİMLERE 10 KASIM SAAT 9’U 5 GEÇE

MUDANYA’DA BAŞLAYACAĞIZ

Gerçek yaşam hikayesinden esinlenilen senaryosuyla dikkat çekecek “Bandırma Füze Kulübü”nün, bugüne kadar bilinmeyen ve gün yüzüne çıkmamış bir başarı öyküsünü anlatacağını vurgulayan Yapımcı Mustafa Uslu şunları söyledi: “Bandırma Füze Kulübü”, 4 yıllık bir projemizdi. Filmimizin çekimlerinin bir kısmını Mudanya’da, bir kısmını Bandırma’da, büyük bir bölümünü de burada Beykoz Kundura Fabrikası’nda gerçekleştireceğiz. Buraya Beykoz Kundura Fabrikası’na şu an sanat yönetmenimiz 1950’lerin Bandırması, mekanları, sokaklarını inşa ediyor. Filmde kullanılacak füze, roket denemeleri yapılıyor. Kostüm, sanat grubumuz gece gündüz çalışıyor. İnşallah 10 Kasım’da saat 9’u 5 geçe, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü andığımız gün çekimlerimize start vereceğiz...”

Yönetmen Ömer Faruk Sorak ise, gerçek hayat hikayelerinden uyarlanan ve ülkemizde bilinmeyen başarı öykülerini anlatan filmin büyük ilgi göreceğine inandığını söyledi. “Bandırma Füze Kulübü”nün özellikle gençlere ilham kaynağı olacağını vurgulayan Sorak, filmde kullanılan roket ve füzelerin bir kısmının özel olarak üretildiğini, uzun bir süredir de bunların denemelerinin yapıldığını belirtti.

Yarın çekimlerine Mudanya’da başlanacak “Bandırma Füze Kulübü”nün önümüzdeki yıl baharda vizyona girmesi planlanıyor.