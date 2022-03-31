Bana Masal Anlatma filminin konusu ne, oyuncuları kimler? İşte Bana Masal Anlatma'nın detayları

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Filmin kadrosunda ayrıca Fatih Artman, Hande Doğandemir, Devrim Yakut, Tarık Ünlüoğlu Cengiz Bozkurt, Erdal Tosun, Berat Yenilmez, Sadi Celil Cengiz, Cihan Ercan, Burcu Biricik, Ercan Yazgan, Ani İpekkaya ve konuk oyuncu olarak Gökçe Bahadır ile Gürkan Uygun yer alıyor. İşte, Bana Masal Anlatma'nın detayları...

BANA MASAL ANLATMA FİLMİ KONUSU

“Rıza kahraman olmak ister, Ayperi ise kahramanını bulmak!” Suriçili dolmuş şoförü Rıza (Fatih Artman), doğup büyüdüğü mahallede, esnafın ve mahallelinin gözbebeği olan bir gençtir. Rıza’ya bildiği her şeyi unutturup ezber bozduran ise Ayperi (Hande Doğandemir) olacaktır. “Bana Masal Anlatma” sıradan bir mahallede, eskimeyen dostlukların kanatları altındaki iki gencin hikayesi! Delikanlı, kalbi iyilikle dolu, kızlar konusunda şeytanın bacağını kıramamış, çekingen dolmuş şoförü Rıza. Kız ise, elini attığı her şeyi değiştirip güzelleştiren masal kahramanı, hayran olunası Ayperi…

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BANA MASAL ANLATMA NEREDE ÇEKİLDİ?

Bana Masal Anlatma’nın çekimleri İstanbul Suriçi semtinde yapıldı.