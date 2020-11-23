Bambaşka bir Tuğba

'Kalbince' albümünde yer alan 'İzler Durur' isimli şarkılarıni kliplendirmeye karar veren Tuğba Ünal, klip fotoğraflarıyla dikkat çekti.

Söz ve müziği Oykan Atay'a ait olan duygusal şarkının çok sevildiğini söyleyen Ünal, "Artık yeni bir albüm geliyor ancak 'İzler Durur'un yeri dinleyicilerimde çok ayrı. Bu nedenle klipsiz kalsın istemedim. Yeni albüm öncesi bize de motivasyon oldu" dedi.