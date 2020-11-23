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Haber Giriş: 23.11.2020 - 14:26 | Son Güncelleme:

Bambaşka bir Tuğba

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Bambaşka bir Tuğba
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Tuğba Ünal, yeni albümünü çıkarmasına günler kala sevenlerine sürpriz yaptı.

'Kalbince' albümünde yer alan 'İzler Durur' isimli şarkılarıni kliplendirmeye karar veren Tuğba Ünal, klip fotoğraflarıyla dikkat çekti. 

Söz ve müziği Oykan Atay'a ait olan duygusal şarkının çok sevildiğini söyleyen Ünal, "Artık yeni bir albüm geliyor ancak 'İzler Durur'un yeri dinleyicilerimde çok ayrı. Bu nedenle klipsiz kalsın istemedim. Yeni albüm öncesi bize de motivasyon oldu" dedi.

 

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