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Haber Giriş: 01.01.2021 - 12:29 | Son Güncelleme:

Bambaşka bir Rojin

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
Bambaşka bir Rojin
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Şarkıcı Rojin, yeni yıla yeni imajıyla girdi. Yıllar önce burnundaki kırık nedeniyle estetik yaptıran Rojin, şimdi de saçlarını siyahtan sarıya boyattı.

Kaşlarına ve dudaklarına microblading dövme tekniği yaptıran şarkıcı, verdiği kilolarla da dikkat çekti. 4 ayda 18 kilo veren Rojin, düzenli beslenme ve diyetle 78 kilodan 58 kiloya düştü. 2021’i bambaşka bir imajla karşılayan şarkıcı, “2021 yılı hepimize sağlık, huzur, mutluluk getirsin. Tüm dünyanın koronavirüs belasından kurtulmasını diliyorum” dedi.

Bambaşka bir Rojin


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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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