Bali’ye veda

Bir süredir Bali’de tatil yapan Şevval Şahin, Türkiye’ye döndü. Sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile 3 ay boyunca Bali’de kalan model, tatilde çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabında paylaşarak bir veda mesajı yayınladı:

“Endonezya... Nereden başlayabilirim ki? Burada, esas olarak Bali’de 3 ay geçirdim ve hayatımın en güzel zamanlarını yaşadım. Bali’yi sadece bir turist olarak ziyaret etmedim, orada kendime çok şey kattım... Yeni maceralara... Seni seviyorum Endonezya ve geri döneceğim.”

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