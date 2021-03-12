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Haber Giriş: 12.03.2021 - 12:04 | Son Güncelleme:

Bali’ye veda

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Bali’ye veda

Sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile birlikte bir süredir Bali’de tatil yapan model Şevval Şahin, Türkiye’ye döndü. Tatilde çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan Şahin, bir de veda mesajı yayınladı.

Bir süredir Bali’de tatil yapan Şevval Şahin, Türkiye’ye döndü. Sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile 3 ay boyunca Bali’de kalan model, tatilde çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabında paylaşarak bir veda mesajı yayınladı:

Bali’ye veda

“Endonezya... Nereden başlayabilirim ki? Burada, esas olarak Bali’de 3 ay geçirdim ve hayatımın en güzel zamanlarını yaşadım. Bali’yi sadece bir turist olarak ziyaret etmedim, orada kendime çok şey kattım... Yeni maceralara... Seni seviyorum Endonezya ve geri döneceğim.”

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