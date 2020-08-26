Bal Ülkesi'nin yönetmeni Tamara Kotevska, Kısa Film Yarışması'nın kanaat önderi oldu

2016 yılında toplumsal sorunlara sinema aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla başlatılan yarışmada “Değişen İklimler, Değişen Hayatlar” teması için yarışmacılara ilham veren Tamara Kotevska, konuyla ilgili olarak paylaştığı video mesajında, “İnsanın aç gözlülüğü doğayı dönüştürüyor. İnsanlar şunu anlamalı ki, iklim değişikliği bizim davranışlarımızın doğrudan bir sonucu ve davranışlarımızın bedelini geleceğimizle ödemeye devam edeceğiz. Unutmayın, bir kişi kuralı bozduğunda bunun bedelini herkes öder” dedi.

Yarışmayla ilgili olarak konuşan Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “İklim krizi artık çok uzak bir gelecekte yaşanacak bir soruna işaret etmiyor, bizzat bugünden etkilerini görmeye başladığımız önemli bir sorun olarak önümüze çıkıyor" diye konuştu.

Yarışma için başvurular 20 Kasım 2020’ye kadar devam edecek. Eserlerin en fazla 5 dakika uzunluğunda olması ve iklim değişikliği konusunu ele alması gerekiyor. İklim değişikliğinin nedenlerini, hayatımızdaki etkilerini ve bu konuda yapılması gerekenleri en iyi şekilde sunan, kriterlere uyan, akılda kalıcı ve yaratıcı bulunan eserlerin birincisine 20 bin TL, ikincisine 15 bin TL, üçüncüsüne 10 bin TL ödül verilecek.

ÖDÜLLÜ BELGESELLERİN YÖNETMENİ





Bol ödüllü bir belgeselci olan Tamara Kotevska, Bal Ülkesi'ni çekmek için Kuzey Makedonya’da üç sene yaşadı. Bu dönemde yaban arıcısı olan Hatice Muratova’nın hayatına odaklanan Bal Ülkesi (Honeyland) belgesel-filmini yönetmen Ljubo Stefanov’la birlikte çekti. Bir kadının yaşamını merkezine alan belgeselfilm, Kuzey Makedonya’daki ekolojik dokuyu da gözler önüne seriyor. Dünya prömiyerini yaptığı Sundance Film Festivali’nden ödülle dönen belgesel hem En İyi Belgesel hem de En İyi Uluslararası Film kategorisinde ABD’nin Akademi Ödülleri’nde (Academy Awards) Oscar adaylığı kazanan ilk film oldu.