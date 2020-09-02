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Haber Giriş: 02.09.2020 - 14:03 | Son Güncelleme:

Babasının gölgesini takip etmek zorunda kalan oğullara: “Düş Yakamdan Şeytan”

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Babasının gölgesini takip etmek zorunda kalan oğullara: “Düş Yakamdan Şeytan”
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Tom Holland, Robert Pattinson ve Mia Wasiowska’nın aralarında bulunduğu dev kadrolu yapımın da uyarlandığı The Devil All the Time’ın (Düş Yakamdan Şeytan) adlı eser, 4 Eylül Cuma günü okurla buluşuyor.

Donald Ray Pollock'ın kaleme aldığı eser, Emirhan Burak Aydın tarafından Türkçe'ye çevrildi.

Pollock, 1973’ten 2005’e kadar, dedesinin ve babasının emekli olduğu Mead Kâğıt Fabrikası’nda çalıştı, kamyon şoförlüğü yaptı. Babasının emekliliğinde yaşadıklarından etkilenen Pollock, bir üniversitenin İngiliz Edebiyatı programına kaydoldu.

50 yaşında, doğduğu yerdeki tecrübelerinden beslenerek yazdığı “Knockemstiff” adlı öykü kitabıyla edebiyat dünyasına adım attı. 2008 seçimlerinde, Güney Ohio izlenimlerini New York Times’a yazdı. Granta dergisinde yazıları yayımlandı. Pollock, adını duyurduğu, ilk romanı “Düş Yakamdan Şeytan” ile Amerikan Kâbusunu kemiklere işleyen bir şiddetle tasvir etti.

Babasının gölgesini takip etmek zorunda kalan oğullara: “Düş Yakamdan Şeytan”

Kitabın konusuna gelirsek... II. Dünya Savaşı’nda görev yapmış Willard, ölüm döşeğindeki karısını kurtarmak için her gün Tanrı’ya dua edip kurban kanı akıtıyor. Oğlu Arvin ise uysal bir çocuk ama böyle kalmayacak. İnancın kurbanı iki kaçağın, seri katillik yapan bir çiftin, hazzın peşinde bir vaizin ve yozlaşmış bir şerifin birbiriyle kesişen, on yıllara yayılan hikâyesinde Arvin acımasız kararlar verecek, bu sırada ruhunu da temiz tutmaya çalışacak.

“Dövüş Kulübü”, “Gösteri Peygamberi” gibi romanların yazarı Chuck Palahniuk’un “Önümüzdeki on yılda, herhangi bir yazar için, Pollock’un eserlerini geçmek kolay olmayacak,” dediği, PEN / Robert Bingham Ödüllü, Guggenheim Bursu kazananı, Ohio, ABD’li Donald Ray Pollock’un kaleme aldığı, İthaki Modern’in 25. kitabı olarak piyasaya çıkıyor. 

 

 

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