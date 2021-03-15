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Haber Giriş: 15.03.2021 - 13:44 | Son Güncelleme:

Babamın Kemanı ekibi sete çıktı

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Babamın Kemanı ekibi sete çıktı

Başrollerini ünlü oyuncular Belçim Bilgin ve Engin Altan Düzyatan’ın paylaştığı “Babamın Kemanı” adlı yeni sinema filminin çekimlerine başlandı.

BKM yapımı filmin setinden ilk kare sosyal medyada paylaşıldı. Belçim Bilgin, yakın dostu Ayfer Dönmez, rol arkadaşı Engin Altan Düzyatan ve filmin yönetmeni Andaç Haznedaroğlu ile çektiği kareyi Instagram hesabında yayınladı: “Kız kardeşle set bir başkaymış. Babamın Kemanı için toplaştık. Güzel şeyler hazırlıyoruz.”

Babamın Kemanı ekibi sete çıktı

Belçim Bilgin, Ayfer Dönmez ve Engin Altan Düzyatan’ın rol aldığı filmin yönetmen koltuğunda Andaç Haznedaroğlu oturuyor.

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