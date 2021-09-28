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Baba Parası filminin konusu ne, oyuncuları kimler? İşte Baba Parası'nın konusu ve oyuncu kadrosu

#Baba Parası#Baba Parası Filmi
Baba Parası filminin konusu ne, oyuncuları kimler İşte Baba Parasının konusu ve oyuncu kadrosu

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrollerini paylaştığı "Baba Parası" filmi 2020'de vizyona girmişti. Paranın cazibesine kapılan insanların nasıl değiştiğini beyaz perdeye taşıyan filmde Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut, Giray Altınok, Ayhan Taş ve Osman Alkaş da rol alıyor. Peki, Baba Parası filminin konusu ne?

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Selçuk Aydemir'in yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği "Baba Parası", 1 Ocak 2020'de izleyiciyle buluşmuştu. Film şimdiler ise TV ekranlarında sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor. İşte, İşte Baba Parası'nın konusu...

Ülkenin en zengin insanının gayri meşru çocukları, babalarının ölümü üzerine büyük bir servete konar. Birbirinden farklı karaktere, kültüre, yaşam tarzına sahip olan kardeşler, kendilerine düşen payı almak için harekete geçtiklerinde beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır. Kardeşler, yasal varis olmalarına rağmen, mirasın tamamına sadece biri sahip olabilecektir. Babalarının mirasının bulunduğu kasanın şifresini bulan, tüm mirasın sahibi olacaktır. Şifre ancak ölen milyarder gibi aç gözlü, düzenbaz, acımasız, zeki ve uçarı biri tarafından bulunabilecektir. Kasayı açmak için büyük bir yarışa girişen kardeşler, bu süreçte kendilerini beklenmedik durumların içinde bulur.

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