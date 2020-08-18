Baba-kızdan aşk duası
İki yıl önce ‘Mutluluk Duası’şarkısı ile tanıdan Sinem ve Mustafa Güngece, bugün yayınladıkları ‘Aşk Duası’ şarkısı ile sevenlerine büyük sürpriz yaptı. Almanya’da yaşayan baba – kız, birlikte özellikle Türkçe bir şarkı okumanın kendilerine ayrı bir mutluluk ve gurur yaşattığını söylediler.
Kızıyla özellikle Türkçe şarkı okumanın kendisi için ayrı bir mutluluk olduğunu anlatan Mustafa Güngece, “Sinem çok yetenekli ve dinlendiren bir sese sahip. Ayrıca arkadaş gibi olabildiğimiz için de çok seviniyorum. Müzik yaparken tartışabiliyoruz ve ortaya çok iyi işler çıkıyor” dedi. Babasının evde sürekli bağlama çaldığını, kendisinin de eşlik ettiğini anlatan Sinem Güngece de “Babamla birlikte müzik eğitimim her an devam ediyormuş gibi hissediyorum ve bu beni çok şanslı hissettiriyor. Birlikte yine çiftlerin dillerinden düşmeyecek güzel bir aşk şarkısı söyledik. Yorumları merakla bekliyoruz” diyerek heyecanlı olduğunu dile getirdi.
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