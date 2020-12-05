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Haber Giriş: 05.12.2020 - 13:09 | Son Güncelleme:

Aytekin'den Sardalya Mevsimi

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Aytekin'den Sardalya Mevsimi
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Tevfik Aytekin'in, farklı kültürel ve sosyal altyapılardan gelen üç kadının öyküsünü anlattığı Sardalya Mevsimi adlı kitabı okurla buluşuyor.

Bir kadının bütün ömrü dört mevsime sığdırılacak olsaydı, o mevsim Sardalya Mevsimi olurdu. Sardalya Mevsimi işte o üç kadının, Buket, Şoger ve Sevda üzerinden bütün kadınların hikâyesini anlatıyor.

Doğuyla Batı arasında yaşayan insanların dünyadaki bütün kültürlerle iç içe geçmiş yaşamını, Akdeniz’in köklerindeki birbirinden etkilenmiş çok kültürlü tarihi, insanoğlunun ortak köklerini, göçmen işçileri, varoluşçuluğun mücadelesini anlatıyor Sardalya Mevsimi.

Kitap, Büyükada Yayıncılık tarafından okura sunuluyor.

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