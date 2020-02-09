Aysel Gürel filmi geliyor

Mehtap Ar, ablası Müjde Ar’ın doktor kontrolü olduğu için anma etkinliğine katılamadığını söyledi. Mehtap Ar annesinin hayatının film olacağını da açıkladı: “Ablam annemin yaşamını konu eden film üzerine çalışıyor. Ablam da ben de filmde rol alacağız. Ablam hem kendisini hem de annemi oynayacak. Ben de kendimi oynayacağım.”





