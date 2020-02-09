Haber Giriş: 09.02.2020 - 11:06,
Aysel Gürel filmi geliyor
12 sene önce vefat eden Türk müzik tarihinin önemli söz yazarlarından Aysel Gürel, 91’inci doğum gününde sıklıkla gittiği Beşiktaş Pazarı’nda anıldı.
Mehtap Ar, ablası Müjde Ar’ın doktor kontrolü olduğu için anma etkinliğine katılamadığını söyledi. Mehtap Ar annesinin hayatının film olacağını da açıkladı: “Ablam annemin yaşamını konu eden film üzerine çalışıyor. Ablam da ben de filmde rol alacağız. Ablam hem kendisini hem de annemi oynayacak. Ben de kendimi oynayacağım.”
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