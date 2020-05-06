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Haber Giriş: 06.05.2020 - 14:27,Son Güncelleme:

Ay’ın Nefesi müzikseverlerle buluşuyor

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Ay’ın Nefesi müzikseverlerle buluşuyor
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Dijital platformlarda yayınladığı kayıtlarla tanınan Köksal Ekinci'nin Ay’ın Nefesi adlı teklisi müzikseverlerle buluşuyor.

Ay sadece Dünya’daki su kaynaklarını değil, yüzde 70’i sudan oluşan insan bedenini de doğrudan etkiliyor. Mitolojide Ay, duyguları, kadını, anneyi ve dişil enerjiyi temsil ediyor. Köksal Ekinci de dinleyiciyi, ‘Ay’ın Nefesi’ ile yeryüzünde sular ve gökyüzü dansı eşliğinde bir yolculuğa çıkarıyor.

Ekinci şarkının hikayesini ‘’Bilinçli seçimlerle oluşturduğumuz hayat yolculuğumuzda, mutlu ve sevgi dolu yaşamak istiyorsak, mutlaka yaratıcı zekamız ile bağlantıya geçmenin yollarını keşfetmeliyiz. Bence bunun yolu da müzikten geçiyor, çünkü Müzik en güzel Duadır” sözleriyle anlatıyor.

Organik elektronik türünde parçalar yapan sanatçı, nisan ayında ‘Venüs’ün Sesi’ni yayınladı. ‘Ay’ın Nefesi’ de gezegenleri konu alan üçlemenin ikincisi niteliğinde. Dijital platformlardaki ilk üçlemesi Yas, Belki ve Dünya’yı 2019’da yayınlayan Köksal Ekinci, bu yıl da Sen Ben Oldun ve Veda adlı parçalarıyla dinleyiciyle buluştu.

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