Aydın Boysan ve Haldun Boysan baba oğul mu? İşte yanıtı!

Bu yüzden; asıl mesleği mimarlık olan, ancak 60 yaşından sonra gazeteciliğe soyunan ve onlarca kitap yazan Aydın Boysan ile usta oyuncu Haldun Boysan'ı buluşturmayı kendime görev bildim.

'Baba-oğul' Boysanlar, Çiçek Pasajı'nda bir araya geldi. 95 yaşındaki Aydın Boysan ve arkadaşlarının yaklaşık 50 yıldır her cuma gerçekleştirdikleri Dem Akademisi'nin son buluşmasında...

Aydın ve Haldun Boysan ilk kez 2006 yılında, yine bir yemekte buluşmuştu. Bu onların ikinci buluşmasıydı.

YENİ OĞLUNA BAYILMIŞ!

İşte Boysanların bir araya geldiği o masada konuşulanlar...

Haldun Boysan içeri girince, masadakiler "Aydın Abi, oğlun geldi" diye takılıyor. Aydın Boysan da 'oğlunu' reddetmiyor. Kendine özgü kahkahasını atarak karşılık veriyor ve "Giderayak aile zenginleşiyor" diyor.

Haldun Boysan da masada Aydın Bey'in yanındaki sandalyeye oturarak, "Baba nasılsın?" diye soruyor. "95 olduk" yanıtı geliyor. Haldun Boysan, "Allah uzun ömür versin. İyisin hâlâ, iyi" diye sırtını sıvazlıyor.

Masadan biri, "Aydın Abi, herkes sizi baba oğul sanıyor. Benziyorsunuz da aslında" deyiverince; Aydın Boysan, "Görünüşte benzemesin. Üzülürüm sonra. Ama ruhen benzesin" diye espri yapıyor.

Ünlü film yapımcısı Arif Keskiner, "Sevdiniz mi yeni oğlunuzu?" diye soruyor. Aydın Boysan'ın yanıtı "Bayıldım" oluyor.

Aralarındaki sohbet boyunca Haldun Boysan, Aydın Boysan'a "baba" diye hitap ediyor. Sohbet koyulaşıyor, konu eski İstanbul'a kadar geliyor. Aydın Bey, Haldun Boysan'a mega kentin geldiği noktayı şöyle tanımlıyor:

"İstanbul'da balıkçı sayısı kebapçıların altına düştüyse sorun var demektir."

"MANEVİ BABAM"

Bu keyifli sohbet birkaç saat sürüyor. Ardından Haldun Boysan, başta "manevi babası" Aydın Boysan olmak üzere masadakilerden müsaade istiyor. Evet manevi babası... Çünkü ünlü oyuncunun öz babası, Durmuş Ali Boysan. İnternetteki kaynaklarda neden Aydın Boysan gözüktüğü bilinmiyor. Haldun Boysan, sokakta karşılaştığı insanların çoğunun da böyle sandığını söylüyor. Ancak Aydın Boysan'ın sadece bir çocuğu bulunuyor: Kendisi gibi mimar olan Burak Boysan...

Haldun Boysan, Aydın Boysan ile ilgili duygularını ise şöyle ifade ediyor:

"Manevi babam gibi hissediyorum. Çünkü ben öz babamı, 1984 yılında çok erken yaşta kaybettim. İnsani yaklaşımı ve dünya görüşü de çok benzediği için, görüştüğümüzde sanki kan bağı varmış gibi hissediyorum. Derya deniz bir insan."

ÖZ OĞLU "AYDIN ABİ" DİYOR

İşin ilginci, Haldun Boysan, Aydın Boysan'a "baba" diye hitap ederken; öz oğlu Burak Boysan'ın aşağıdaki tweet'te de görüleceği üzere, babasıyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımlarında "Aydın Abi" demesi. Haliyle bu durum da konuyu bilmeyenler için denklemi daha karışık hale getiriyor.

Aydın Abi bu sene #Mimarlarodası'ndan meslekte 70. yıl ödülü aldı. Muazzez İlmiye Çığ hariç, başka kim 70'lik? pic.twitter.com/rhKWUNli7W — Burak Boysan (@burakboysan) December 24, 2015









Aydın Boysan ve kendisi gibi mimar oğlu Burak Boysan, 2012 yılında "İki Nesil Bir Şehir" adlı bir kitap yazmıştı. Bu, Aydın Boysan'ın 90'ıncı yaşında 40'ıncı kitabı olmuştu.

cozbek@hurriyet.com.tr

Cengiz Özbek