Aydilge muşambadan elbise giydi

Bir süredir tüketim çılgınlığına dikkat çekmek için geri dönüşüm malzemelerden elbise giyen şarkıcı, bu sefer de muşambadan hazırlanmış ve üzerinde dünyayı değiştiren kadınların resimlerini taşıyan kostümüyle ilgi odağı oldu. Aydilge, “Kıyafetimi arkadaşım Hanse Altın tasarladı” dedi.





