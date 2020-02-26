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Haber Giriş: 26.02.2020 - 08:37,Son Güncelleme:/

Aydilge muşambadan elbise giydi

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Aydilge muşambadan elbise giydi
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Aydilge önceki gün “Hayat Şaşırtır” şarkısıyla Yeditepe Üniversitesi Dilek Ödülleri gecesinde “en iyi jenerik müziği” ödülünü aldı.

Bir süredir tüketim çılgınlığına dikkat çekmek için geri dönüşüm malzemelerden elbise giyen şarkıcı, bu sefer de muşambadan hazırlanmış ve üzerinde dünyayı değiştiren kadınların resimlerini taşıyan kostümüyle ilgi odağı oldu. Aydilge, “Kıyafetimi arkadaşım Hanse Altın tasarladı” dedi.

Aydilge muşambadan elbise giydi


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